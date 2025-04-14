بعد نشر الوكيل .. ايعاز عاجل من وزير التربية والتعليم

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تابع وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة باهتمام كبير، حادثة الاعتداء على أحد طلبة مدرسة الملك طلال الثانوية للبنين التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة عجلون، والذي يرقد على سرير الشفاء في أحد المستشفيات إثر تعرضه للاعتداء من قبل أحد المعلمين في المدرسة.

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وأوعز الدكتور محافظة لمدير التربية والتعليم بزيارة الطالب والاطمئنان على صحته وسلامته، وتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على تفاصيل حادثة الاعتداء لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء نتائج التحقيق .



وأكدت الوزارة رفضها للعنف بجميع أشكاله ضد الطلبة، مؤكدة ضرورة استخدام الأساليب التربوية الإرشادية والتوجيهية والتعليمية في التعامل مع الطلبة .



كما أكدت حرصها على تفعيل دور المرشدين التربويين في معالجة السلوكات الخاطئة عند الطلبة دون اللجوء للعنف مهما كانت الأسباب، وعدم تهاونها مع أي اعتداء على الطلبة وبأي شكل من الأشكال، فيما باشرت لجنة التحقيق عملها.

وكان موقع الوكيل الاخباري نشر خبرا حول تعرض الطالب في الصف الثامن سعد زيد مقدادي الى اعتداء من قبل معلم اثناء تواجده في مدرسة الملك طلال بقضاء عرجان في عجلون .



ووفق عائلة الطالب لموقع الوكيل الاخباري ان الحادثة وقعت يوم امس الاحد بعد ملاسنة بين الطالب والمعلم حتى تطور الامر بضربه من قبل المعلم بواسطة كرسي حديدي .



وبحسب العائلة ان الطالب تعرض لكسر في عضلة العين والانف وبحاجة على عملية عاجلة في شبكية العين .



واشارت العائلة ان مدير التربية بعجلون قام بزيارة الطالب في المستشفى ووعد بمتابعة الامر ، كما تم توقيف المعلم اسبوعاً ، وحولت الشكوى الى القضاء .