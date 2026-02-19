بعد وفاة والدته بحادث اثناء نزهة ... الطفل زيد في ذمة الله على اثر اصابته

وكانت والدة الطفل قد توفيت في الحادث ذاته، فيما سادت حالة من الحزن في بلدة كفر أسد والمناطق المجاورة عقب انتشار الخبر.
