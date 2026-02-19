بعد وفاة والدته بحادث اثناء نزهة ... الطفل زيد في ذمة الله على اثر اصابته

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - توفي الطفل زيد مطلق خالد العمري متأثراً بإصابته جراء حادث سقوط وقع في السادس من الشهر الجاري أثناء نزهة برفقة والدته في منطقة وادي العرب شمالي إربد.

وكانت والدة الطفل قد توفيت في الحادث ذاته، فيما سادت حالة من الحزن في بلدة كفر أسد والمناطق المجاورة عقب انتشار الخبر.