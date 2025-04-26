بـرنامـج الـوكيـل فـي إجـازته السـنـوية

الوكيل الإخباري- يتوقف "برنامج الوكيل" الذي يقدمه الاعلامي محمد الوكيل عبر اذاعة القوات المسلحة الاردنية "راديو هلا " بسبب الإجازة السنوية للزميل الوكيل.



وتبدأ اجازة البرنامج اعتباراً من يوم الاحد الموافق 27 / 4 / 2025 ، في وقت يستمر فريق إعداد البرنامج بتلقي ملاحظاتكم عبر خدمة الواتساب الخاصة بالبرنامج على الرقم 0790792222 ، في متابعة لقضايا المواطنين الكرام .

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