بـرنامـج الـوكيـل فـي إجـازته السـنـوية

وتبدأ اجازة البرنامج اعتباراً من يوم الاحد الموافق 27 / 4 / 2025 ، في وقت يستمر فريق إعداد البرنامج بتلقي ملاحظاتكم عبر خدمة الواتساب الخاصة بالبرنامج على الرقم 0790792222 ، في متابعة لقضايا المواطنين الكرام .
يشار الى انه ووفقا لإحصائيات رسمية ، حظي "برنامج الوكيل" على أعلى نسبة استماع في الأردن منذ سنوات، من حيث عدد المستمعين والمتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي .
وعلى مدار 25 عامًا، كان "برنامج الوكيل" رفيقًا لصوت المواطن، ومنبرًا لقضاياه، ويدًا تمتدّ لتغيث، وتسلّط الضوء على مكامن الخلل، وترفع الصوت لأجل الخير والمبادرات الوطنية.
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