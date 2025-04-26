السبت 2025-04-26 08:15 م
 

بـرنامـج الـوكيـل فـي إجـازته السـنـوية

ل
الإعلامي محمد الوكيل
 
السبت، 26-04-2025 07:14 م

الوكيل الإخباري- يتوقف "برنامج الوكيل" الذي يقدمه الاعلامي محمد الوكيل عبر اذاعة القوات المسلحة الاردنية "راديو هلا " بسبب الإجازة السنوية للزميل الوكيل.

وتبدأ اجازة البرنامج اعتباراً من يوم الاحد الموافق 27 / 4 / 2025 ، في وقت يستمر فريق إعداد البرنامج بتلقي ملاحظاتكم عبر خدمة الواتساب الخاصة بالبرنامج على الرقم 0790792222 ، في متابعة لقضايا المواطنين الكرام .

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يشار الى انه ووفقا لإحصائيات رسمية ، حظي "برنامج الوكيل" على أعلى نسبة استماع في الأردن منذ سنوات، من حيث عدد المستمعين والمتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي .

وعلى مدار 25 عامًا، كان "برنامج الوكيل" رفيقًا لصوت المواطن، ومنبرًا لقضاياه، ويدًا تمتدّ لتغيث، وتسلّط الضوء على مكامن الخلل، وترفع الصوت لأجل الخير والمبادرات الوطنية.

 
gnews

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