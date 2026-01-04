بلدية الرصيفة: محاسبة موظفين بعد رمي أكياس نفايات داخل سيل الزرقاء

وأضاف النجداوي لـ "برنامج الوكيل " الذي يبث عبر "راديو هلا" أنه تم تشكيل لجنة تحقيق من ثلاثة مدراء، وجرى اتخاذ العقوبات اللازمة بحق المتسببين، كما تم تحويل المدير ورئيس القسم والسائق إلى المتصرف لاتخاذ الإجراءات الإدارية بحقهم.
من جهة اخرى بين ان مقبرة “أبو صياح” في الرصيفة، هي مقبرة قديمة ومقامة على منطقة جبلية تضم تلالًا وصعودًا ونزولًا، ولا يوجد طريق مؤدٍ إليها سوى شارع واحد بطول 500 متر مخصص لدخول سيارات نقل الموتى، كما أن المقبرة تكاد تكون ممتلئة. وبيّن أن الطمم الموجود هو من الطمم، متعهدًا بإلقاء مادة "البيسكورس" وتأهيل الطريق مستقبلًا.
وأشار إلى أن مدينة الرصيفة يقطنها نحو مليون نسمة، وتنفذ البلدية حملات نظافة شاملة بشكل مستمر في مختلف مناطق المدينة.
