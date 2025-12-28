الأحد 2025-12-28 10:50 ص

بلدية الكرك: انهيار جبلي يغلق الطريق الرئيسي المؤدي إلى المدينة القديمة والأغوار

جانب من الانهيار
الأحد، 28-12-2025 08:12 ص

الوكيل الإخباري-   قال رئيس لجنة بلدية الكرك الكبرى، الدكتور محمد علي المناصير، إن محافظة الكرك شهدت منذ ساعات الليل أمطارًا غزيرة، ما أدى إلى حدوث انهيار جبلي على الشارع الرئيس المؤدي إلى المدينة القديمة والواصل من الأغوار، الأمر الذي تسبب بإغلاق الطريق.

وأوضح المناصير لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن كوادر وآليات البلدية تعمل على مدار الساعة لإعادة فتح الطريق، مشيرًا إلى أن الطريق أصبح شبه مفتوح حاليًا، إلا أن المياه المتدفقة من الجبل ما تزال تحمل معها الرمال والحصى إلى الشارع الرئيس، حرصًا على سلامة المواطنين قررت البلدية فتح مسرب واحد، وتحويل المسرب الآخر إلى طريق بديلة لضمان سلاسة الحركة المرورية.

وأضاف أن طريق وادي الكرك شبه مغلق حاليًا، ومن المتوقع الانتهاء من فتحه خلال ساعة، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل جيد.

ودعا المناصير السائقين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، لافتًا إلى أن البلدية تتلقى ملاحظات المواطنين، وأن طواقمها تعمل بشكل متواصل للتعامل مع المستجدات.

وأكد أن هذا الانهيار الجبلي يحدث لأول مرة نتيجة غزارة الأمطار وما رافقها من سيول وانجرافات، مشيدًا بالتعاون الكبير مع مركز الخدمات المشتركة ومديرية الأمن العام.

