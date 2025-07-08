تباين في آراء طلبة التوجيهي حول امتحان الفيزياء

وأشار العديد من الطلبة لـ"الوكيل الإخباري"، إلى أن الوقت المخصص للامتحان لم يكن كافيا، خاصة في ظل الحاجة للتفكير العميق والتحليل في بعض الأسئلة.
كما أبدى طلاب آخرين استياءهم من قصر فترة الاستعداد بين امتحان الفيزياء والامتحان السابق.
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