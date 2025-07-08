تباين في آراء طلبة التوجيهي حول امتحان الفيزياء

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الوكيل الإخباري- تباينت آراء طلبة التوجيهي اليوم الثلاثاء، حول امتحان الفيزياء، حيث وصفه البعض بأنه جاء بمستوى سهل إلى متوسط، فيما عبّر آخرون عن صعوبة الأسئلة ودقتها، مؤكدين أن الامتحان كان يتطلب تركيزا عاليا للإجابة على الأسئلة. اضافة اعلان





وأشار العديد من الطلبة لـ"الوكيل الإخباري"، إلى أن الوقت المخصص للامتحان لم يكن كافيا، خاصة في ظل الحاجة للتفكير العميق والتحليل في بعض الأسئلة.



كما أبدى طلاب آخرين استياءهم من قصر فترة الاستعداد بين امتحان الفيزياء والامتحان السابق.