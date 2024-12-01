تجار الكهربائيات يشكون من "الجمعة البيضاء"

وبين القيسي أنه وعلى الرغم من انخفاض وتدني الأسعار ووصولها في كثير من الأحيان إلى أسعار أقل من التكلفة إلا أن الإقبال بقي على حاله.
وأرجع القيسي ضعف الاقبال لـ "الوكيل الإخباري" للأوضاع الاقتصادية وتراجع الحركة الشرائية، آملاً أن تشهد الأيام القادمة انتعاشة اقتصادية تنعكس على مبيعات قطاع الكهربائيات والإلكترونيات والقطاعات الأخرى.
وبرغم ذلك شهدت شوارع العاصمة عمان ازدحاماً وتجمهراً امام محلات الكهربائيات والألبسة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي تأرجحت فيها الآراء بين عروض أعلنت عنها المحال وبين تأكيدات المواطنين إن الخصومات لم تكن مشجعة.
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