تحديد موعد دوام طلبة الجامعات للعام الدراسي الجديد

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قرر مجلس التعليم العالي في جلسته المنعقدة بتاريخ 7-7-2025 الموافقة على توحيد التقويم الجامعي في مؤسسات التعليم العالي على النحو التالي:

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