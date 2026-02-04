الأربعاء 2026-02-04 11:59 ص

تحذير من عمليات احتيال إلكتروني تستهدف محبي الألعاب عبر عروض شحن وهمية

الأربعاء، 04-02-2026 10:31 ص
الوكيل الإخباري-   حذّر مواطنون من تزايد عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف مستخدمي الألعاب الإلكترونية، خاصة فئة الشباب والمراهقين، عبر صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تدّعي تقديم عروض مغرية لشحن العملات أو التوكنز بأسعار مخفّضة.اضافة اعلان


وفي تفاصيل إحدى الحالات التي أفاد بها مواطن لـ"الوكيل الإخباري" فإنه تعرّض لعملية احتيال بعد مشاهدته صفحة على موقع فيسبوك تروّج لعروض شحن بأسعار أقل من المعتاد، حيث قام بالتواصل مع القائمين على الصفحة، وتم إيهامه بمصداقيتها من خلال تزويده برقم هاتف واسم قيل إنه مرتبط بالرقم.

وبعد التأكد الشكلي من صحة الاسم، طُلب منه تحويل مبلغ مالي عبر البنك، إلا أنه ما إن أتم عملية التحويل حتى قام الطرف الآخر بحظره وقطع الاتصال معه بالكامل، دون تنفيذ أي خدمة أو إعادة المبلغ المحوّل.

وأكد المتضرر أن القضية لا تتعلق بقيمة مالية فقط، بل بأسلوب احتيالي منظم يستغل ثقة المستخدمين وقلة خبرتهم، في ظل الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي وسهولة إنشاء صفحات وهمية واستخدام أرقام غير موثوقة.
 
 


