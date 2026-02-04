تحذير من عمليات احتيال إلكتروني تستهدف محبي الألعاب عبر عروض شحن وهمية

وفي تفاصيل إحدى الحالات التي أفاد بها مواطن لـ"الوكيل الإخباري" فإنه تعرّض لعملية احتيال بعد مشاهدته صفحة على موقع فيسبوك تروّج لعروض شحن بأسعار أقل من المعتاد، حيث قام بالتواصل مع القائمين على الصفحة، وتم إيهامه بمصداقيتها من خلال تزويده برقم هاتف واسم قيل إنه مرتبط بالرقم.
وبعد التأكد الشكلي من صحة الاسم، طُلب منه تحويل مبلغ مالي عبر البنك، إلا أنه ما إن أتم عملية التحويل حتى قام الطرف الآخر بحظره وقطع الاتصال معه بالكامل، دون تنفيذ أي خدمة أو إعادة المبلغ المحوّل.
وأكد المتضرر أن القضية لا تتعلق بقيمة مالية فقط، بل بأسلوب احتيالي منظم يستغل ثقة المستخدمين وقلة خبرتهم، في ظل الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي وسهولة إنشاء صفحات وهمية واستخدام أرقام غير موثوقة.
-
أخبار متعلقة
-
مشاهد فيديو تظهر جهود الدفاع المدني بإخماد حريق صهريج غاز
-
مخبز حموده في عين الباشا يبحث عن زبون حوّل 280 دينارًا بالخطأ ويضرب مثالًا في الأمانة
-
هيئة تنظيم النقل البري تصدر تسعيرة موحدة "حد أدنى" للتطبيقات الذكية
-
موسم جميد وسمن وفير بانتظار الأردنيين وهذه توقعات الأسعار
-
نقابة الصاغة تعتمد آليات تسعير إلكترونية جديدة للذهب اعتباراً من الشهر المقبل
-
سائق باص عمومي: تحميلنا مسؤولية تصرفات الركاب غير عادل
-
أدى إلى إصابات في رأسه وفخذه .. كلب يهاجم طفلًا أمام منزل عائلته في الزرقاء
-
جدل حول تعرض طالبة لعضة "جرذون" داخل مدرسة في البيادر والتربية تنفي تسجيل إصابة