تحذير من مكاتب تأجير سيارات سياحية مزورة

الوكيل الإخباري - حذر نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية مروان عكوبة من مكاتب تأجير سيارات سياحية مزورة.

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وقال عكوبة اليوم الاثنين، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن هذه المكاتب التي انتشرت بشكل كبير على محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي وهي تضر بسمعة القطاع السياحي كونها تعمل بشكل مخالف للقانون وتستغل السياح وقد تتسبب بخسائر مالية لهم.

وأضاف أن النقابة تقدمت بشكوى قبل نحو شهرين على كل المكاتب التي انتشرت على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل على أن يجري حجبها ولكن هذه العقوبات غير رادعة ولم تحل المشكلة بل لا يزال هناك شكاوى من آلية عمل تلك المواقع التي ليس لديها أي مكاتب على أرض الواقع.

وأشار عكوبة إلى أن القطاع كان يشغل أكثر من 3 آلاف عامل بينما يقدر عددهم اليوم بنحو 1800 عامل، وكانت تعمل به أكثر من 14 ألف مركبة سياحية بينما لا تتجاوز عدد المركبات الآن 10 آلاف، وكان عدد المكاتب 270 مكتبا بينما أصبح حاليا 180 مكتبا.

وبيّن أن الموقع الإلكتروني للنقابة يتضمن قائمة بأسماء مكاتب تأجير السيارات السياحية المرخصة والتي تنضوي تحت راية النقابة.

ودعا الجهات المسؤولة إلى التعاون مع النقابة في القضاء على المكاتب المزورة التي تستغل المواطنين والسياح.