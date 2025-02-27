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تحويل رواتب منتفعي المعونة الوطنية إلى البنوك

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أرشيفية
الخميس، 27-02-2025 12:52 م
الوكيل الإخباري- حوّل صندوق المعونة الوطنية مخصصات المنتفعين  عن شهر شباط الجاري إلى البنوك اليوم الخميس.اضافة اعلان


وقال الصندوق لـ"الوكيل الإخباري"، إنه بإمكان المنتفعين الحصول على مستحقاتهم المالية عبر الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية والصرافات الآلية اعتبارا من اليوم.

وكانت قد وردت استفسارات لـ"الوكيل الإخباري" من منتفعين حول موعد صرف الرواتب عن شهر شباط الحالي وذلك في ظل قرب حلول شهر رمضان المبارك والاستعدادات لاستقبال رمضان من خلال شراء المستلزمات اللازمة.
 
gnews

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