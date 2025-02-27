تحويل رواتب منتفعي المعونة الوطنية إلى البنوك

وقال الصندوق لـ"الوكيل الإخباري"، إنه بإمكان المنتفعين الحصول على مستحقاتهم المالية عبر الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية والصرافات الآلية اعتبارا من اليوم.
وكانت قد وردت استفسارات لـ"الوكيل الإخباري" من منتفعين حول موعد صرف الرواتب عن شهر شباط الحالي وذلك في ظل قرب حلول شهر رمضان المبارك والاستعدادات لاستقبال رمضان من خلال شراء المستلزمات اللازمة.
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