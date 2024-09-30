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تحويل مستحقات مراقبي ومصححي التوجيهي للبنوك الثلاثاء

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محفظة نقود
الإثنين، 30-09-2024 07:26 ص

الوكيل الإخباري - كشف رئيس قسم الحسابات في وزارة التربية والتعليم عطا الله الحمران عن تحويل مستحقات مراقبي ومصححي التوجيهي الى البنوك غداً الثلاثاء.

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وقال الحمران لـ "الوكيل الإخباري" إنه سيتم تحويل المستحقات المالية لمصححي ومراقبي التوجيهي إلى البنوك وسيتم دعوة المعلمين إلى استلامها.


وكان عدد كبير من المعلمين المشاركين في مراقبة وتصحيح امتحان الثانوية العامة اشتكوا من تأخر صرف مستحقاتهم والتي يعتمدون عليها سنوياً في تسديد بعض التزاماتهم المالية.

 
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