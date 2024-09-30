تحويل مستحقات مراقبي ومصححي التوجيهي للبنوك الثلاثاء

وقال الحمران لـ "الوكيل الإخباري" إنه سيتم تحويل المستحقات المالية لمصححي ومراقبي التوجيهي إلى البنوك وسيتم دعوة المعلمين إلى استلامها.
وكان عدد كبير من المعلمين المشاركين في مراقبة وتصحيح امتحان الثانوية العامة اشتكوا من تأخر صرف مستحقاتهم والتي يعتمدون عليها سنوياً في تسديد بعض التزاماتهم المالية.
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