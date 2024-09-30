تحويل مستحقات مراقبي ومصححي التوجيهي للبنوك الثلاثاء

الوكيل الإخباري - كشف رئيس قسم الحسابات في وزارة التربية والتعليم عطا الله الحمران عن تحويل مستحقات مراقبي ومصححي التوجيهي الى البنوك غداً الثلاثاء.

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وقال الحمران لـ "الوكيل الإخباري" إنه سيتم تحويل المستحقات المالية لمصححي ومراقبي التوجيهي إلى البنوك وسيتم دعوة المعلمين إلى استلامها.