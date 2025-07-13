الأحد 2025-07-13 11:38 ص
 

تخصيص قطعة أرض لبناء عيادات جديدة في مستشفى البشير

مستشفيات البشير
مستشفيات البشير
 
الأحد، 13-07-2025 09:28 ص

الوكيل الإخباري-    كشف مدير عام مستشفيات البشير الدكتور علي العبداللات اليوم الاحد ان الحكومة قامت بتخصيص  قطعة أرض لانشاء عيادات مطورة ونموذجية ذات مساحات واسعة حتى تكون الخدمة ذات جودة عالية، منوها ان العيادات ستكون خارج أسوار المستشفى.

وأضاف العبداللات عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"  ان عدد المراجعين  الذين يدخلون المستشفى يوميا لا يقل عن 30 الف مراجع.

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واشار العبداللات انه يتم اجراء نحو 160 عملية جراحية ما بين طارئة ومبرمجة يوميا.


وتابع ان في عام 2024 راجع مستشفى البشير حوالي مليون و800 الف مراجع متوقعا ان يتجاوز عدد المراجعين في النصف الاول من عام 2025 مليونين شخصا.

 
 
gnews

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