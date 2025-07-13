تخصيص قطعة أرض لبناء عيادات جديدة في مستشفى البشير

الوكيل الإخباري- كشف مدير عام مستشفيات البشير الدكتور علي العبداللات اليوم الاحد ان الحكومة قامت بتخصيص قطعة أرض لانشاء عيادات مطورة ونموذجية ذات مساحات واسعة حتى تكون الخدمة ذات جودة عالية، منوها ان العيادات ستكون خارج أسوار المستشفى.



وأضاف العبداللات عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا" ان عدد المراجعين الذين يدخلون المستشفى يوميا لا يقل عن 30 الف مراجع.

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واشار العبداللات انه يتم اجراء نحو 160 عملية جراحية ما بين طارئة ومبرمجة يوميا.