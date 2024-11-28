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تدهور حافلة مدرسية في عمان

الدفاع المدني
الدفاع المدني
الخميس، 28-11-2024 05:23 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   وقع حادث تدهور لحافلة مدرسية خالية من الطلاب بمنطقة ضاحية الرشيد اليوم الخميس .

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مصدر امني قال لموقع الوكيل الاخباري انه لم ينتج عن الحادث أية إصابات بالأرواح إنما أضرار مادية فقط.

 
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