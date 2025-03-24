تدهور مركبة "ديانا" على طريق منجا في مأدبا

وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن كوادر الدفاع المدني ومرتبات السير تتعامل مع الحادث ويجري تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، لافتين إلى أن المركبة لم تصطدم بأي مركبات أخرى حسب مشاهداتهم.
وعملت إدارة السير على فتح تحقيق مروري للوقوف على أسباب الحادث.
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