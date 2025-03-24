تدهور مركبة "ديانا" على طريق منجا في مأدبا

09:50 ص

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الوكيل الإخباري- تتعامل مرتبات إدارة السير والدفاع المدني مع حادث تدهور لمركبة شحن متوسطة "ديانا" على طريق منجا في محافظة مأدبا، وفق شهود عيان. اضافة اعلان





وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن كوادر الدفاع المدني ومرتبات السير تتعامل مع الحادث ويجري تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، لافتين إلى أن المركبة لم تصطدم بأي مركبات أخرى حسب مشاهداتهم.



وعملت إدارة السير على فتح تحقيق مروري للوقوف على أسباب الحادث.