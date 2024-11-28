 
الخميس 2024-11-28 09:58 م
 

تدهور مركبة في عبدون

احدى مركبات الدفاع المدني
الدفاع المدني
الخميس، 28-11-2024 08:45 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   شهد  اعلى جسر التاج مول باتجاه جسر عبدون المعلق ازدحام مروري نتيجة تدهور مركبة .

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وقالت إدارة السير لـ"الوكيل الإخباري " ان الحادث تسبب بتباطؤ مروري و رجال السير في الموقع لسحب الأثر  المروري.

 
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