تدهور مركبة في عبدون

وقالت إدارة السير لـ"الوكيل الإخباري " ان الحادث تسبب بتباطؤ مروري و رجال السير في الموقع لسحب الأثر المروري.
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