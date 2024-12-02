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ترجيح إعلان الحد الأدنى للأجور الجديد الأسبوع المقبل

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تعبيرية
الإثنين، 02-12-2024 12:46 م
الوكيل الإخباري - رجح رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة الإعلان عن قيمة الحد الأدنى للأجور الجديد بعد الاجتماع المرتقب بين أعضاء اللجنة الثلاثية مطلع الأسبوع المقبل.اضافة اعلان


وقال الفناطسة لـ"الوكيل الإخباري"، إن المشاورات بين الأطراف الثلاثة لا تزال قائمة ولم تتضح بعد القيمة النهائية للحد الأدنى الجديد للأجور.

وأضاف أن وزارة العمل ستعلن عن الحد الأدنى للأجور وكافة التفاصيل في مؤتمر صحفي .

وكانت أعلنت وزارة العمل بأن اللجنة الثلاثية المشكلة من ممثلين عن الحكومة والعمال وأصحاب العمل كانت قد اجتمعت سابقا خلال الأسابيع الماضية وبحثت دراسات متعلقة بهذا الشأن.

يشار إلى أن الحد الأدنى للأجور في الأردن يبلغ حاليا 260 دينارا بعد رفعه للمرة الأخيرة عام 2021.
 
gnews

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