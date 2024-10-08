ترجيح بدء التسجيل لتكميلية التوجيهي الأسبوع المقبل

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات
رجح أمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة بدء التسجيل للامتحان التكميلي لطلبة التوجيهي الأسبوع المقبل.
وقال العجارمة لـ "الوكيل الإخباري" إن الامتحان التكميلي سيقام في نهاية شهر كانون الأول القادم.
وكانت وزارة التربية والتعليم ذكرت لـ"الوكيل الاخباري" سابقا ان جدول الامتحانات سيوضع في شهر تشرين أول الجاري وسيتم الاعلان عنه خلال أيام.
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