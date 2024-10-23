 
الأربعاء 2024-10-23 03:27 م
 

ترجيح تثبيت أسعار المحروقات في الأردن الشهر المقبل

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 23-10-2024 03:10 م
الوكيل الإخباري- رجح الخبير في مجال الطاقة والنفط هاشم عقل  تثبيت أسعار المحروقات محليا في تسعيرة الشهر المقبل في ظل الأسعار الحالية.اضافة اعلان


وقال عقل لـ"الوكيل الإخباري"، إن أسعار النفط عالميا شهدت ارتفاعا طفيفا حيث بلغ على بنزين أوكتان 90 نحو  5 فلس للتر، وبنزين أوكتان 95 نحو 10 فلس للتر، أما الديزل فقط بلغ الارتفاع نحو 15 فلسا.

وأضاف أن أسعار النفط ربما تشهد انخفاضا خلال الأسبوع المقبل مما يعني في المجمل ارتفاع طفيف على أسعار المشتقات النفطية محليا وبالتالي قد يكون التوجه الأقرب لدى لجنة تسعير المحروقات هو تثبيت الأسعار للشهر المقبل.

وأشار عقل إلى أن التغيرات الطفيفة على أسعار النفط تعود إلى الأوضاع في العالم وخاصة منطقة الشرق الأوسط وسط ترقب للرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني وغيرها من المخاطر الجيوسياسية في العالم.
 
gnews

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