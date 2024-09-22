ترجيح تخفيض أسعار المحروقات في الأردن الشهر المقبل

وقال عقل لـ"الوكيل الإخباري"، إنه من المتوقع تخفيض سعر لتر بنزين أوكتان 90 بنحو قرشين / لتر، وتخفيض سعر لتر بنزين أوكتان 95 بنحو قرشين ونصف / لتر.
كما توقع عقل تخفيض سعر لتر الديزل بنحو 3 قروش، وتثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير كما جرت العادة، مع الاستمرار بتثبيت أسعار الكاز.
وأضاف عقل أن انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا يعود إلى ضعف الطلب وزيادة المعروض نتيجة تراجع الاقتصاد الصيني والتحول الكبير الذي تشهده الصين إلى السيارات الكهربائية وشبح الركود الذي يهيمن على الاقتصاد الأمريكي نتيجة نسب التشغيل المنخفضة وكذلك تجاوز بعض أعضاء اوبيك الحصص المقررة لهم.
وبيّن أن أوروبا شهدت أيضا زيادة كبيرة في إنتاج الطاقة المتجددة الذي دفع شركات الإنتاج إلى البيع بقيمة صفر للكيلو واط مما أعطى راحة لأوروبا بشتاء آمن دون نقص في امدادات الغاز المتراجعة أسعارها.
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