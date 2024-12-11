ترجيح حسم قرار الحد الأدنى للأجور يوم الاثنين المقبل

وعلم موقع الوكيل الاخباري ان اجتماع الاثنين القادم ربما يشهد حسم قرار وقيمة الحد الأدنى للأجور على ان يتم تطبيقه - في حال اعتماده - اعتباراً من 1 / 1 / 2025
وكان تأجل اجتماع اللجنة الثلاثية أكثر من مرة بسبب غياب بعض الممثلين وانشغال الحكومة ببيان الثقة وخطاب الموازنة.
وكانت اجتمعت اللجنة الثلاثية التي تضم ممثلين عن وزارة العمل وأصحاب العمل والعمال خلال الأسابيع الماضية للتشاور في قضية الحد الأدنى للأجور في تأكيد حكومي بعدم التراجع عن رفع الحد الأدنى للأجور.
يشار إلى أن الحد الأدنى للأجور الحالي يبلغ 260 دينارا، وسط مطالبات بأن يكون الحد الأدنى الجديد للأجور 300 دينار ليتناسب مع نسب التضخم.
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