ترجيح رفع أسعار المحروقات في الأردن اليوم بين 6 و9 قروش للبنزين والديزل

وقال عقل لـ"الوكيل الإخباري"، إن التوقعات تشير إلى رفع سعر بنزين أوكتان 90 بنحو 6 قروش للتر الواحد، فيما توقع تثبيت سعر بنزين أوكتان 95 دون تغيير، نظرا لتقارب معدلات أسعاره مع التسعيرة الحالية.
وأضاف أن مادة الديزل مرشحة للارتفاع بما يتراوح بين 7 و9 قروش للتر، مع توقع تثبيت أسعار الكاز وأسطوانة الغاز المنزلي.
وأشار عقل إلى أن الارتفاعات المتوقعة تعود بشكل رئيسي إلى زيادة كلف التأمين والشحن والعلاوات المرتبطة بحركة أسواق الطاقة العالمية بسبب التطورات في الشرق الأوسط.
ودعا الحكومة ولجنة تسعير المحروقات إلى اتخاذ قرار يراعي المواطنين وأن يصب القرار في مصلحة الجميع على أمل انخفاض أسعار النفط خلال الشهر المقبل.
