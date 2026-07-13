ترجيح صدور إرادة ملكية سامية في الاردن اليوم

الوكيل الإخباري-مجدي الباطية - رجحت مصادر عليمة أن إرادة ملكية سامية ستصدر خلال الساعات المقبلة بقبول استقالة وزير العمل خالد البكار.

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يشار ان استقالة وزير العمل خالد البكار معلقة من الناحية القانونية لحين صدور الارادة الملكية السامية بقبولها، وذلك عقب عودة جلالة الملك عبدالله الثاني من زيارته الى الخارج.

عاد جلالة الملك عبدﷲ الثاني اليوم الاثنين إلى أرض الوطن .

وتنص المادة 35 من الدستور الاردني على ان الملك هو من يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته، ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب الرئيس.