ترجيح صرف رواتب القطاع العام نهاية الأسبوع

الوكيل الإخباري - رجح مصدر في وزارة المالية صرف رواتب الموظفين في القطاع العام عن شهر أيار نهاية الأسبوع الحالي.





وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إن راتب شهر أيار الجاري يتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك وهو ما يستدعي صرف الرواتب مبكرا لاتاحة الفرصة للمواطنين من أجل شراء مستلزماتهم قبل العيد.



يشار إلى أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كشفت عن نيتها صرف رواتب المتقاعدين مبكرا وذلك لذات السبب بالإضافة إلى أن آخر يوم عمل رسمي سيكون الأحد المقبل قبل بدء عطلة عيد الاستقلال يوم الاثنين المقبل وعطلة العيد اعتبارا من الثلاثاء.



ويوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك فلكيا يوم الأربعاء 27 مايو 2026.





