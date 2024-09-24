ترجيح صرف مستحقات العاملين في الانتخابات قبل نهاية أيلول

وشارك الآلاف من الأردنيين في التنظيم والإشراف على العملية الانتخابية في العاشر من أيلول الجاري ، فيما لا يزالون ينتظرون حتى الآن صرف مستحقاتهم المالية .
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