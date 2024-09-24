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ترجيح صرف مستحقات العاملين في الانتخابات قبل نهاية أيلول

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 24-09-2024 12:39 م
الوكيل الإخباري-  قال مصدر مطلع في الهيئة المستقلة للانتخاب لـ "الوكيل الإخباري" بأنه من المرجح أن تتم عملية صرف مستحقات العاملين في الانتخابات قبل نهاية شهر أيلول الجاري .اضافة اعلان


وشارك الآلاف من الأردنيين في التنظيم والإشراف على العملية الانتخابية في العاشر من أيلول الجاري ، فيما لا يزالون ينتظرون حتى الآن صرف مستحقاتهم المالية .
 
gnews

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