ترقب إعلان تشكيلة "النشامى" في كأس العالم وتعديلات متوقعة على المنتخب

11:34 ص

الوكيل الإخباري- توقع المحلل الرياضي مفيد حسونة أن تشهد تشكيلة المنتخب الوطني الأردني، المتوقع إعلانها للمشاركة في كأس العالم 2026، استقراراً كبيراً دون تغييرات جوهرية، باستثناء تعديل أو اسمين فقط على الأكثر. اضافة اعلان





وأوضح حسونة لـ"الوكيل الإخباري" أن القوام الأساسي للمنتخب من المرجح أن يبقى كما هو، في ظل اعتماد الجهاز الفني على الاستمرارية والتناغم بين اللاعبين خلال الفترة الماضية.



وأشار إلى أن سمو الأمير علي بن الحسين كان قد أعلن سابقاً غياب كل من اللاعب يزن النعيمات واللاعب أدهم القرشي عن القائمة، ما يفرض بعض التعديلات المحدودة على التشكيلة النهائية.



وتوقع حسونة عودة اللاعب إحسان حداد إلى صفوف المنتخب بعد تعافيه من الإصابة، نظراً لأهميته الفنية ودوره في مركزه خلال المباريات السابقة.



كما رجّح المحلل الرياضي استدعاء اللاعب يوسف أبو جلبوش "صيصا"، مشيراً إلى أنه يقدم مستويات مميزة ويُعد، بحسب وصفه، من أفضل اللاعبين في الأردن حالياً، ما يعزز فرص انضمامه إلى القائمة النهائية.



ويأتي هذا التوقع في وقت يترقب فيه الشارع الرياضي الإعلان الرسمي عن قائمة المنتخب الوطني استعداداً للاستحقاق التاريخي في نهائيات كأس العالم 2026.





