 
السبت 2025-02-22 02:14 م
 

تساقط الثلوج بكثافة في عجلون وزخات ثلجية في إربد - فيديو

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 22-02-2025 11:44 ص
الوكيل الإخباري-   بدأت أولى زخات الثلج بالتساقط منذ ساعات صباح اليوم السبت على محافظات شمال المملكة، وذلك تزامنًا مع وصول المنخفض الجوي "جلمود"، الذي تسبب في انخفاض حاد في درجات الحرارة.اضافة اعلان


وفي محافظة عجلون، تساقطت الثلوج بكثافة، حيث غطت المرتفعات الجبلية، كما شهدت محافظة إربد زخات من الثلوج، خاصة في المناطق المرتفعة.

وكانت دائرة الأرصاد الجوية قد أصدرت تحذيرات للمواطنين من تدني درجات الحرارة، داعية إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة في المرتفعات الجبلية العالية.

ومن المتوقع أن يستمر المنخفض الجوي "جلمود" حتى منتصف يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيشهد الأردن مزيدًا من الانخفاض في درجات الحرارة مع تساقط الأمطار والثلوج في مناطق مختلفة من المملكة.
 
gnews

أحدث الأخبار

البنك المركزي الأردني

أخبار محلية المركزي يعلن تعديل ساعات دوام البنوك بسبب الأحوال الجوية

وزارة العمل

أخبار محلية هام حول تأخير دوام العاملين في القطاع الخاص للأيام الثلاثة المقبلة

البريد الأردني

أخبار محلية البريد الأردني يشارك في معرض الطوابع في دار الأوبرا في القاهرة

ا

اقتصاد محلي للمقبلين على الزواج والراغبين بالاستثمار.. إليكم أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي

الاعلامي محمد الوكيل

خاص بالوكيل برنامج الوكيل من الـ 9 - 11 صباحاً خلال الأيام الثلاثة المقبلة

ا

طب وصحة أطعمة للحفاظ على صحة الرئتين

ثلوج

أخبار محلية الامن يحذر المواطنين في هذه المناطق بسبب تساقط الثلوج - اسماء

تعبيرية

أخبار محلية الحكومة تعدل ساعات الدوام الرسمي للثلاث ايام القادمة - تفاصيل



 




الأكثر مشاهدة