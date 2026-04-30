الخميس 2026-04-30 01:33 م

تسريبات مؤلمة من زمن الثورة .. وجراح السوريين تُفتح من جديد

الخميس، 30-04-2026 12:17 م
الوكيل الإخباري- أثارت مقاطع مصوّرة مسرّبة يُقال إنها من داخل مستشفى تشرين العسكري في سوريا موجة غضب واسعة بين السوريين، بعد تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، لما تضمنته من مشاهد صادمة وصفت بأنها "تقشعر لها الأبدان".اضافة اعلان


وبحسب ما يتم تداوله ورصده "الوكيل الإخباري" تُظهر المقاطع انتهاكات خطيرة بحق معتقلين، من بينها عمليات تعذيب قاسية واعتداءات جسدية، إضافة إلى ادعاءات بسرقة أعضاء بشرية في ظروف غير إنسانية، وهو ما أثار حالة من الصدمة والاستنكار بين المتابعين.

وأفاد ناشطون بأن بعض المشاهد المتداولة توحي بحدوث عمليات انتزاع أعضاء من معتقلين وهم على قيد الحياة، في اتهامات خطيرة لم يتم التحقق منها بشكل مستقل حتى الآن، وسط مطالبات بفتح تحقيق دولي شفاف لكشف حقيقة ما جرى.

في المقابل، لم تصدر حتى اللحظة أي توضيحات رسمية بشأن صحة هذه المقاطع أو ملابساتها، الأمر الذي زاد من حالة الجدل والتساؤلات، لا سيما حول توقيت تسريبها والجهات التي تقف وراء نشرها.

وتفاعل سوريون بشكل واسع مع هذه التسريبات، معبرين عن غضبهم وحزنهم، ومطالبين بمحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات إن ثبتت صحتها، مؤكدين ضرورة حماية حقوق الإنسان ووقف أي ممارسات خارجة عن القانون.

ورغم خطورة ما ورد في هذه المقاطع، إلا أنها لم تكشف عن السنة التي تم تصويرها فيها، غير أن محتواها يعيد إلى الأذهان ما كان يرويه معتقلون سابقون عن ما يُعرف بـ"مسلخ تشرين"، الذي اشتهر خلال سنوات الثورة السورية بوصفه مكاناً ارتبط، وفق شهادات متداولة، بانتهاكات جسيمة وتحوله إلى ما يشبه المقبرة للمعتقلين.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة

 