تشييع جثمان الشهيد الجازي ظهر اليوم الثلاثاء بحسينية معان

الوكيل الإخباري- أعلن ذوو الشهيد ماهر الجازي ان تشييع الجثمان سيتم ظهر اليوم الثلاثاء في مقبرة الحسينية بمعان جنوبي المملكة، وفق ما ذكر شقيق الشهيد كاسب وأكده ابن عمه توفيق لـ"الوكيل الاخباري".

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وأوضح الجازي ان الصلاة على الجثمان ستكون في مسجد الحسينية الكبير بالمحافظة.

وأكد أن العائلة في طريقها لحظة كتابة هذه السطور لاستلام الجثمان، بعدما أعلنت وزارة الخارجية تسلمها جثمان الشهيد الجازي من الجانب الاسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء.