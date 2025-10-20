الإثنين 2025-10-20 10:39 م
 

تطبيق الإسوارة الإلكترونية على 32 حالة في الأردن الشهر الماضي

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة العدل عن تطبيق 32 حالة رقابة إلكترونية (الإسوارة الإلكترونية) خلال شهر أيلول الماضي.

ووفق الأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، تم إنجاز 27.7 ألف معاملة لدى دوائر الكاتب العدل خلال نفس الفترة، بالإضافة إلى أرشفة 3.4 مليون ورقة قضائية ضمن مشروع الأرشفة الذي تنفذه الوزارة.

 

كما استقبلت الوزارة خلال الشهر الماضي 6 طلبات ضمن حق الحصول على المعلومات.

ويأتي تطبيق الرقابة الإلكترونية كبديل من الحبس في مراكز الإصلاح والتأهيل على أشخاص غير مكررين للجرائم ارتكبوا جنح في قضايا جزائية، وخلال تنفيذ الرقابة الإلكترونية يرتدي المشتكى عليه سوار في الجزء السفلي من كاحل القدم للأشخاص المطبق عليهم تدبير الرقابة الإلكترونية.

وفي حال إزالتها أو العبث بها أو تعدى المنطقة الجغرافية المصرح له بالتواجد بها تُرسل إشارة إلى القيادة والسيطرة التابع لمديرية الأمن العام لمعرفة موقعه وإبلاغ أقرب دورية شرطة للوصول إليه واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون.

 
 
