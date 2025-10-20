تطبيق الإسوارة الإلكترونية على 32 حالة في الأردن الشهر الماضي

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة العدل عن تطبيق 32 حالة رقابة إلكترونية (الإسوارة الإلكترونية) خلال شهر أيلول الماضي.

ووفق الأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، تم إنجاز 27.7 ألف معاملة لدى دوائر الكاتب العدل خلال نفس الفترة، بالإضافة إلى أرشفة 3.4 مليون ورقة قضائية ضمن مشروع الأرشفة الذي تنفذه الوزارة.