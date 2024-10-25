تعديل تلقائي على ساعات الاردنيين .. وحسم الجدل حول عودة التوقيت الشتوي

https://www.alwakeelnews.com/story/707610
تم نسخ الرابط
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اكد مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، الجمعة، تعديل تلقائي للساعات على هواتفهم الذكية من التوقيت الصيفي إلى الشتوي، ما أدى إلى التسبب بحالة من الإرباك لديهم .اضافة اعلان
بدوره أكد مصدر رسمي "للوكيل الإخباري" أن الحكومة الجديدة لن تتراجع عن تثبيت التوقيت، والذي أقرته حكومة الخصاونة ، وأضاف المصدر أن الحكومة الجديدة ستستمر بالعمل على قرار تثبيت التوقيت .
يذكر أن الحكومة قررت في عام 2022 إلغاء العمل بنظام التوقيت الشتوي وتثبيت التوقيت الصيفي طوال العام،