تعديل تلقائي على ساعات الاردنيين .. وحسم الجدل حول عودة التوقيت الشتوي

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اكد مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، الجمعة، تعديل تلقائي للساعات على هواتفهم الذكية من التوقيت الصيفي إلى الشتوي، ما أدى إلى التسبب بحالة من الإرباك لديهم .

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بدوره أكد مصدر رسمي "للوكيل الإخباري" أن الحكومة الجديدة لن تتراجع عن تثبيت التوقيت، والذي أقرته حكومة الخصاونة ، وأضاف المصدر أن الحكومة الجديدة ستستمر بالعمل على قرار تثبيت التوقيت .