 
الجمعة 2024-10-25 12:20 م
 

تعديل تلقائي على ساعات الاردنيين .. وحسم الجدل حول عودة التوقيت الشتوي

التوقيت الشتوي
ساعة
الجمعة، 25-10-2024 11:36 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اكد مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، الجمعة،  تعديل  تلقائي للساعات على هواتفهم الذكية من التوقيت الصيفي إلى الشتوي، ما أدى إلى التسبب بحالة من الإرباك لديهم .

اضافة اعلان

 

  بدوره أكد مصدر رسمي "للوكيل الإخباري" أن الحكومة الجديدة لن تتراجع عن تثبيت التوقيت، والذي أقرته حكومة الخصاونة  ، وأضاف المصدر أن الحكومة الجديدة ستستمر بالعمل على قرار تثبيت التوقيت .

يذكر أن الحكومة قررت في عام 2022 إلغاء العمل بنظام التوقيت الشتوي وتثبيت التوقيت الصيفي طوال العام،

 

 
gnews

أحدث الأخبار

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الأمن العام يحذر السائقين : هبات غبارية على الطرق الصحراوية

جيش الاحتلال الاسرائيلي

عربي ودولي مقتل 5 وإصابة 20 من الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان

التوقيت الشتوي

خاص بالوكيل تعديل تلقائي على ساعات الاردنيين .. وحسم الجدل حول عودة التوقيت الشتوي

جانب من القصف على قطاع غزة

فلسطين استشهاد أطفال في مستشفى كمال عدوان

علم ايران

عربي ودولي قناة عبرية: تل ابيب تنهي استعداداتها للهجوم على ايران

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

أخبار محلية لقاء مرتقب بين الصفدي ونظيره الأميركي

أونصات ذهبية

أسواق ومال الذهب يتراجع لكنه يتجه لتحقيق ثالث مكاسب أسبوعية

حقل نفطي

أسواق ومال النفط يصعد ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية



 


الأكثر مشاهدة