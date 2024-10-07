تعديل دوام المدارس اعتباراً من 3 / 11 - تفاصيل

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

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عممت وزارة التربية والتعليم اليوم الاثنين، على جميع مديريات التربية والتعليم أوقات الدوام الرسمي الجديدة للمدارس في ظل تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي.



وسيتم العمل في التعميم اعتبارا من يوم الأحد 3- 11- 2024 وحتى نهاية شهر رمضان المبارك القادم.



وبحسب التعميم فان دوام مدارس الفترة الواحدة سيكون كالآتي:



يبدأ الطابور الصباحي الساعة 8.15 وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 8.30 ومدتها 45 دقيقة.



ثانيا مدارس الفترتين:



الفترة الصباحية: يبدأ الطابور الصباحي الساعة 8.15 وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 8.30 صباحا.



الفترة المسائية: يبدأ الطابور الساعة 12.50 وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 1.00 ظهرا.



وبينت الوزارة إن مدة الحصة الدراسية في كلا الفترتين الصباحية والمسائية 35 دقيقة على ان تلغى استراحة الخمس دقائق.



وأشارت إلى أن المدارس ستفتح أبوابها لاستقبال الطلبة الساعة 7.45 دقيقة.



