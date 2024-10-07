 
الإثنين 2024-10-07 12:16 م
 

تعديل دوام المدارس اعتباراً من 3 / 11 - تفاصيل

طلبة المدارس
طلبة المدارس
الإثنين، 07-10-2024 11:25 ص

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

 

اضافة اعلان

عممت وزارة التربية والتعليم اليوم الاثنين، على جميع مديريات التربية والتعليم أوقات الدوام الرسمي الجديدة للمدارس في ظل تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي.

وسيتم العمل في التعميم اعتبارا من يوم الأحد 3- 11- 2024 وحتى نهاية شهر رمضان المبارك القادم.

وبحسب التعميم فان دوام  مدارس الفترة الواحدة سيكون كالآتي:

يبدأ الطابور الصباحي الساعة 8.15  وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 8.30 ومدتها 45 دقيقة.

ثانيا مدارس الفترتين:

الفترة الصباحية: يبدأ الطابور الصباحي الساعة 8.15 وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 8.30  صباحا.

الفترة المسائية: يبدأ الطابور الساعة 12.50 وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 1.00  ظهرا.

وبينت الوزارة إن مدة الحصة الدراسية في كلا الفترتين الصباحية والمسائية 35 دقيقة على ان تلغى استراحة الخمس دقائق.

وأشارت إلى أن المدارس ستفتح أبوابها  لاستقبال الطلبة  الساعة 7.45 دقيقة.

 


Image1_1020247112455601729569.jpg 

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية الخيار والكوسا والبطاطا.. أسعار الخضار تشهد ارتفاعاً في السوق المركزي

هيئة تنظيم النقل البري

أخبار محلية تشغيل مركز الانطلاق الموحد لوسائط النقل الدولي في الأول من كانون الثاني المقبل

أرشيفية

أخبار محلية "الأرصاد" توضح حول الأمطار بالمملكة

من المصدر

عربي ودولي زلزال يضرب نيوزيلندا

جانب من وصول طائرة المساعدات

أخبار محلية وزير الخارجية يصل بيروت على متن طائرة مساعدات أردنية للأشقاء في لبنان

تعبيرية

أخبار الشركات بـ70 مليون دينار.. "المراعي" السعودية تستحوذ على "حمودة" الأردنية

طلبة المدارس

خاص بالوكيل تعديل دوام المدارس اعتباراً من 3 / 11 - تفاصيل

صواريخ المقادمة "M90"

فلسطين القسام تقصف تل أبيب بصواريخ "M90"



 


الأكثر مشاهدة