تعديل وزاري مرتقب على حكومة حسان يشمل وزارات سيادية وخدمية - اسماء

الوكيل الإخباري- تتجه الأنظار خلال الأيام القليلة المقبلة إلى رئاسة الوزراء، وسط مؤشرات قوية على قرب إجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور جعفر حسان، التي ادت اليمين الدستورية في الثامن عشر من شهر ايلول من العام الماضي 2024 خلفاً لحكومة بشر الخصاونة.

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ورجحت مصادر لـ "الوكيل الاخباري" أن يجري الرئيس حسان تعديلاً وزارياً على حكومته خلال الأيام المقبلة، في إطار مراجعة شاملة لأداء الفريق الوزاري وتجديد بعض الحقائب.



ويُتوقّع أن يشمل التعديل المرتقب عدة وزارات، من بينها وزارات سيادية وأخرى خدمية رئيسية، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتسريع تنفيذ البرامج.



وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الوزراء المغادرين الذين سيشملهم التعديل:



وزير التربية والتعليم والتعليم العالي / عزمي محافظة

وزير المياه والري / رائد ابو السعود

وزير الصحة / فراس الهواري

وزير الداخلية / مازن الفراية

وزير الاستثمار / مثنى غرايبة

وزير الثقافة / مصطفى الرواشدة

وزير الشباب / يزن الشديفات

وزير الإدارة المحلية / وليد المصري

وزيرة النقل / وسام التهتموني



كما تشير المعلومات إلى وجود توجه حكومي لدمج وزارة تطوير القطاع العام مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، في حقيبة واحدة، ضمن خطة لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي وتقليص التداخلات الوظيفية.