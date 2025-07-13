تعديل وزاري مرتقب على حكومة حسان يشمل وزارات سيادية وخدمية - اسماء

ورجحت مصادر لـ "الوكيل الاخباري" أن يجري الرئيس حسان تعديلاً وزارياً على حكومته خلال الأيام المقبلة، في إطار مراجعة شاملة لأداء الفريق الوزاري وتجديد بعض الحقائب.
ويُتوقّع أن يشمل التعديل المرتقب عدة وزارات، من بينها وزارات سيادية وأخرى خدمية رئيسية، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتسريع تنفيذ البرامج.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الوزراء المغادرين الذين سيشملهم التعديل:
وزير التربية والتعليم والتعليم العالي / عزمي محافظة
وزير المياه والري / رائد ابو السعود
وزير الصحة / فراس الهواري
وزير الداخلية / مازن الفراية
وزير الاستثمار / مثنى غرايبة
وزير الثقافة / مصطفى الرواشدة
وزير الشباب / يزن الشديفات
وزير الإدارة المحلية / وليد المصري
وزيرة النقل / وسام التهتموني
كما تشير المعلومات إلى وجود توجه حكومي لدمج وزارة تطوير القطاع العام مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، في حقيبة واحدة، ضمن خطة لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي وتقليص التداخلات الوظيفية.
يُشار الى ان التعديل الوزاري المرتقب هو الأول في عهد حكومة الدكتور جعفر حسان، الذي يُصنف من بين رؤساء الحكومات الذين تأخروا نسبيًا في إجراء تعديل على فريقهم الوزاري، خلافًا لنهج من سبقوه الذين أجروا تعديلات مبكرة خلال الأشهر الستة الأولى من عمر حكوماتهم. ويرى مراقبون أن هذا التأخير يعكس نهجًا من الرئيس، منح من خلاله الوزراء مساحة زمنية للعمل بعيدًا عن ضغوط "الصالونات السياسية"، معتمدًا في تقييم الأداء على معايير موضوعية تستند إلى ما طُلب من الوزراء وما تحقق فعليًا خلال ما يقارب العام.
-
أخبار متعلقة
-
الامن العام يكشف سبب وفاة مهندس في وزارة المياه
-
العثور على جثة موظف بوزارة المياه
-
الامن العام : العثور على جثة شاب متوفياً اسفل جسر عبدون
-
حلول لأزمة النقل على جسر الملك حسين.. تحديد عدد البطاقات وتحويل نظام الـVIP إلى إلكتروني
-
بعد ملاحظات مسافرين .. وزير الداخلية في جسر الملك حسين - فيديو
-
تخصيص قطعة أرض لبناء عيادات جديدة في مستشفى البشير
-
سماسرة "المعبر" يستغلون حاجة المسافرين.. تذاكر بـ7 دنانير تباع بـ70 دينارا
-
صينية القهوة تصل منتصف الشارع .. من يوقف هذه الفوضى؟