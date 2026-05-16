تعديل 3350 مركبة تكسي منذ بدء تطبيق التعرفة الجديدة للنقل البري

السبت، 16-05-2026 09:51 م
الوكيل الإخباري- أكد الناطق الإعلامي في مؤسسة المواصفات والمقاييس سالم الجبور أن عدد مركبات التكسي التي جرى تعديل عداداتها وتحديثها وفق التعرفة الجديدة التي أعلنتها هيئة تنظيم النقل البري، بلغ حتى اليوم 3350 مركبة، وذلك منذ بدء سريان التعرفة المعتمدة.اضافة اعلان


وأوضح الجبور لـ"الوكيل الإخباري" أن عمليات التحديث والتعديل ما تزال مستمرة ضمن خطة تهدف إلى تنظيم قطاع النقل العام ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن الالتزام بالتعرفة الرسمية المعتمدة من الجهات المختصة.

وبيّن أن الفرق الرقابية تتابع بشكل مستمر مدى التزام السائقين بالتعرفة الجديدة بعد إجراء التعديلات اللازمة على العدادات، مؤكداً أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز العدالة في احتساب الأجور وتحسين كفاءة خدمات النقل البري.
 
 


تعديل 3350 مركبة تكسي منذ بدء تطبيق التعرفة الجديدة للنقل البري

