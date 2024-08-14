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تعرف على أسعار الزي المدرسي في الأسواق

الزي المدرسي
الزي المدرسي




 

الأربعاء، 14-08-2024 11:55 ص

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

 

أكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات  في غرفة صناعة الأردن إيهاب القادري أن أسعار الزي المدرسي والحقائب المدرسية في الأسواق المحلية مشابهة لما كانت عليه في العام الماضي.


وقال القادري لـ "الوكيل الاخباري" أنه بلغ  سعر مريول الطالبات للمرحلة الأساسية/ الأزرق من 5- 7 دنانير وسعر مريول الطالبات للمرحلة الثانوية/ الاخضر من 6-8 دنانير بينما تتراوح أسعار بدلات الطلاب ما بين 6 -11 دينار.

وأشار إلى أن  الزي المدرسي متوفر وبكميات تغطي حاجة السوق المحلي، مبينا إلى أن الحركة ضعيفة نتيجة ان موعد بدء الدوام لطلبة المدارس الحكومية في منتصف الشهر الحالي.

ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي 2025/2024 لطلبة المدارس الحكومية يوم الأحد الموافق 2024/8/18 وفقا لوزارة  التربية  والتعليم.

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