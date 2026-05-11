تعرف على العقوبة القانونية المتوقعة بحق متهم بهتك عرض ثلاثة أحداث في عمّان

الوكيل الإخباري- كشف المحامي إبراهيم الحايك عن العقوبات المتوقعة بحق مشتبه به في قضية تتعلق بهتك عرض ثلاثة أحداث داخل منزله في عمّان.





وقال الحايك لـ"الوكيل الإخباري"، إن المتهم قد يحكم عليه بالأشغال المؤقتة لمدة تتراوح بين 5 إلى 20 سنة وذلك بدلالة المادتين 296 و297 من قانون العقوبات الأردني وتكييف المدعي العام للقضية بالإضافة إلى ما سيظهر من وقائع أثناء التحقيق بالقضية من تخدير للمجني عليهم والاعتداء عليهم لاحقا.



وأضاف أن المادة 297 من قانون العقوبات تنص على أن "كل من هتك عرض إنسان لا يستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو نقص نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع أو حمله على ارتكابه، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة"، أما المادة 296 فتنص على معاقبة الجاني بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن أربع سنوات، وترتفع العقوبة إلى حد أدنى يبلغ سبع سنوات إذا كان المعتدى عليه دون الخامسة عشرة من عمره، فيما يكون الحد الأدنى خمس سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة.



وأشار الحايك إلى أن الجرم قد يقوم على واقعة واحدة لأن الجريمة وقعت في مكان واحد، إلا أن طبيعة القضية وعدد الضحايا والظروف المحيطة بها تبقى خاضعة لما يثبته التحقيق وإذا ما كان المتهم يعمل لوحده أو مرتبط بشبكة ما.



وبيّن أن هذا النوع من القضايا لا يشمله استبدال العقوبات أو العقوبات البديلة باعتبارها من الجرائم المستثناة، مشيرا إلى أن العقوبة النهائية تبقى مرتبطة بالتكييف الذي يقرره المدعي العام ونتائج التحقيقات الرسمية.



وكان أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن بلاغا ورد إلى إدارة حماية الأسرة حول قيام أحد الأشخاص في العاصمة بالاعتداء جنسيا على ثلاثة أحداث داخل منزله، حيث تم تحديد هوية الأحداث وجرى استدعاؤهم، كما تقدّم ذووهم بشكوى بذلك، وأُلقي القبض على ذلك الشخص، وجرت إحالته إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى الذي قرّر توقيفه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمة هتك العرض.





