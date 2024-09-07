تعرف على عقوبة الاستيلاء على صندوق الاقتراع

ونصت المادة 64 في القانون على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات كل من استولى أو حاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل فرز الأصوات بداخله أو بعد فرزها.
وكان حدد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موعد إجراء الانتخابات النيابية في العاشر من أيلول الجاري.
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