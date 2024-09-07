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تعرف على عقوبة الاستيلاء على صندوق الاقتراع

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 07-09-2024 02:05 م
الوكيل الإخباري- كشف قانون الانتخاب لمجلس النواب (النافذ حاليا) عقوبة الاستيلاء أو محاولة الاستيلاء على صندوق الاقتراع.اضافة اعلان


ونصت المادة 64 في القانون على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات كل من استولى أو حاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل فرز الأصوات بداخله أو بعد فرزها.

وكان حدد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موعد إجراء الانتخابات النيابية في العاشر من أيلول الجاري.
 
gnews

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