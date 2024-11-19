 
الثلاثاء 2024-11-19 03:37 م
 

تعطل الخدمات في مركز حدود العمري بسبب انقطاع التيار الكهربائي - صور

مركز حدود العمري
مركز حدود العمري
الثلاثاء، 19-11-2024 03:31 م

الوكيل الإخباري- شكا مواطنون في مركز حدود العمري اليوم الثلاثاء من تعطل الخدمات بسبب انقطاع التيار الكهربائي .

وقال المواطنون لموقع الوكيل الاخباري  انهم عالقون على الحدود منذ صباح اليوم ، متسائلين عن عدم وجود  طاقه بديلة او مولد كهربائي في مثل هذه الحالات الطارئة .

 واضافوا : "هل من المنطق الانتظار كل هذا الوقت من اجل ختم جواز سفر او ورقة ؟ " . 

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