تعطل الخدمات في مركز حدود العمري بسبب انقطاع التيار الكهربائي - صور

الوكيل الإخباري- شكا مواطنون في مركز حدود العمري اليوم الثلاثاء من تعطل الخدمات بسبب انقطاع التيار الكهربائي .



وقال المواطنون لموقع الوكيل الاخباري انهم عالقون على الحدود منذ صباح اليوم ، متسائلين عن عدم وجود طاقه بديلة او مولد كهربائي في مثل هذه الحالات الطارئة .



واضافوا : "هل من المنطق الانتظار كل هذا الوقت من اجل ختم جواز سفر او ورقة ؟ " .

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