تعطل الخدمات في مركز حدود العمري بسبب انقطاع التيار الكهربائي - صور

وقال المواطنون لموقع الوكيل الاخباري انهم عالقون على الحدود منذ صباح اليوم ، متسائلين عن عدم وجود طاقه بديلة او مولد كهربائي في مثل هذه الحالات الطارئة .
واضافوا : "هل من المنطق الانتظار كل هذا الوقت من اجل ختم جواز سفر او ورقة ؟ " .
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