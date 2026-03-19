الخميس 2026-03-19 07:22 م

تعطل نظام "حكيم" يحرم المراجعين من الأدوية في مستشفى الأمير فيصل بالزرقاء

https://www.alwakeelnews.com/story/767882
تعبيرية
 
الخميس، 19-03-2026 12:00 م
الوكيل الإخباري-   اشتكى عدد من المواطنين المراجعين في مستشفى الأمير فيصل في الزرقاء من تعطل نظام حكيم، حيث أبلغ موظفو المستشفى المراجعين بوجود عطل في النظام منذ ساعات الصباح، ما أعاق صرف الأدوية لهم.اضافة اعلان


وقال مواطنون لـ "الوكيل الاخباري" إنهم تواجدوا في المستشفى منذ وقت مبكر للحصول على أدويتهم، إلا أن تعطل النظام حال دون ذلك، حيث أبلغتهم الكوادر بعدم إمكانية الصرف حتى نهاية الدوام الرسمي.

وأضافوا أن استمرار العطل، بالتزامن مع بدء عطلة عيد الفطر اعتباراً من يوم غد الجمعة وحتى مساء الاثنين، يعني أنهم لن يتمكنوا من الحصول على أدويتهم قبل يوم الثلاثاء بعد انتهاء العطلة.

وأشار المراجعون إلى أن من بينهم مرضى يعانون من أمراض مزمنة، وهم بحاجة ماسة للأدوية، ما يفاقم معاناتهم في ظل هذا التأخير.

كما بيّنوا أن تعطل النظام لم يقتصر على صرف الأدوية فقط، بل شمل أيضاً عدم قدرتهم على الحصول على نتائج الفحوصات المخبرية، أو الحصول على المواعيد الطبية، ما تسبب بإرباك كبير للمراجعين وتعطيل إنجاز معاملاتهم داخل المستشفى.
 
 


gnews

نو

و

ز

و

ز

ب

ل

ن

الأكثر مشاهدة