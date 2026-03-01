تعطيل دوام جميع الموظفين في أمانة عمّان غداً

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أعلن الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان الكبرى، ناصر الرحامة، عن تعطيل الدوام الرسمي لكافة العاملين في الأمانة يوم غدٍ الاثنين، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم المدينة.

وقال الرحامة، في تصريح لموقع الوكيل الإخباري، إن القرار يأتي إحياءً لهذه المناسبة السنوية، وتقديراً لجهود موظفي الأمانة وإنجازاتهم.