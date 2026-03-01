الأحد 2026-03-01 09:53 م

تعطيل دوام جميع الموظفين في أمانة عمّان غداً

عطلة
عطلة
 
الأحد، 01-03-2026 09:28 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أعلن الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان الكبرى، ناصر الرحامة، عن تعطيل الدوام الرسمي لكافة العاملين في الأمانة يوم غدٍ الاثنين، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم المدينة.

اضافة اعلان


وقال الرحامة، في تصريح لموقع الوكيل الإخباري، إن القرار يأتي إحياءً لهذه المناسبة السنوية، وتقديراً لجهود موظفي الأمانة وإنجازاتهم.


وأكد أن هذه الخطوة تعكس حرص الأمانة على تكريم كوادرها والاحتفاء بعطائهم المتواصل في خدمة المدينة وسكانها.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني، اليوم الأحد، عن منح الترخيص الرسمي لمطار مدينة عمّان لتشغيل الرحلات الجوية المدنية. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة المتواصلة لدعم مشاريع قطاع الطيران المدني، وبم

أخبار محلية "الطيران المدني": الأجواء الأردنية مفتوحة وحركة الطيران مستقرة

ز

أسواق ومال الذهب يقفز مع تصاعد الحرب على إيران وسط إقبال واسع على الملاذات الآمنة

عطلة

خاص بالوكيل تعطيل دوام جميع الموظفين في أمانة عمّان غداً

و

عربي ودولي ترامب: أغرقنا 9 سفن إيرانية وتم تدمير مقر البحرية

و

أخبار محلية الأمن: 5 إصابات بسقوط شظايا في شمال ووسط المملكة

و

عربي ودولي العراق يمدد إغلاق أجوائه

و

شؤون برلمانية أبو هنية: أمن التزود بالطاقة جزء من الأمن الوطني وتسريع البدائل أولوية استراتيجية

ب

أخبار محلية الهاشمية للمصابين العسكريين تزور منتسبيها في جرش وعجلون



 






الأكثر مشاهدة