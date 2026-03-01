تعطيل دوام جميع الموظفين في أمانة عمّان غداً

وقال الرحامة، في تصريح لموقع الوكيل الإخباري، إن القرار يأتي إحياءً لهذه المناسبة السنوية، وتقديراً لجهود موظفي الأمانة وإنجازاتهم.
وأكد أن هذه الخطوة تعكس حرص الأمانة على تكريم كوادرها والاحتفاء بعطائهم المتواصل في خدمة المدينة وسكانها.
