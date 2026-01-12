تعليق الدوام وتأجيل الامتحانات في جامعات بسبب الأحوال الجوية - اسماء

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قرر عدد من رؤساء الجامعات الأردنية تعليق الدوام وتأجيل الامتحانات ليوم غدٍ الثلاثاء الموافق 13 كانون الثاني 2026، وذلك في ظل الأحوال الجوية السائدة والمتوقعة على مختلف مناطق المملكة، وحرصًا على سلامة الطلبة والعاملين.

وأعلنت جامعة الطفيلة التقنية، على لسان رئيسها الأستاذ الدكتور حسن محمد الشلبي، تأجيل جميع الامتحانات والمناقشات المقررة ليوم الثلاثاء إلى يوم السبت الموافق 17 كانون الثاني 2026، مع الإبقاء على نفس المواعيد المحددة مسبقًا. كما تقرر تأجيل دوام الموظفين ليبدأ عند الساعة العاشرة صباحًا، باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم غير ذلك، مؤكدة استمرار انعقاد لجنة الطوارئ لمتابعة المستجدات.



بدورها، قررت جامعة الحسين بن طلال، بحسب ما أعلن رئيسها الأستاذ الدكتور عاطف الخرابشة، تأجيل جميع الامتحانات النهائية المقررة ليوم الثلاثاء إلى يوم الأحد الموافق 25 كانون الثاني 2026، بنفس المواعيد والقاعات، إلى جانب تعليق دوام العاملين، باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك.



وفي السياق ذاته، أعلنت جامعة عمّان الأهلية تعليق الدوام ليوم الثلاثاء، وتحويل المحاضرات إلى نظام التعلم عن بُعد، فيما تقرر تأجيل المختبرات والامتحانات النظرية والعملية، إضافة إلى مناقشات رسائل الماجستير، إلى موعد لاحق ستحدده الكليات المعنية، مع استثناء من تقتضي طبيعة عمله خلاف ذلك.



وقرر رئيس جامعة مؤتة الدكتور سلامة النعيمات اليوم الاثنين تأجيل جميع الامتحانات النهائية ومناقشة الرسائل الجامعية، المقررة ليوم غد الثلاثاء، على أن تعقد وفق المواعيد ذاتها وفي القاعات نفسها يوم السبت 24 كانون الثاني الحالي.



كما قرر النعيمات أن يبدأ دوام العاملين في الجامعة يوم غد عند العاشرة صباحا، باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم غير ذلك، وبالتنسيق مع الإدارات المختصة، تأكيدا على التزام الجامعة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن سلامة كوادرها وحسن سير العملية الأكاديمية والإدارية.

وقرر رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، تأجيل جميع الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول 2025-2026 في كليات الجامعة، والتي كانت مقررة يوم الثلاثاء الموافق 13-1-2026، إلى يوم الأحد الموافق 25-1-2026.



وبين الدكتور العجلوني أن دوام العاملين في الجامعة يوم الثلاثاء الموافق 13-1-2026 سيبدأ عند الساعة العاشرة صباحًا، مشيرًا إلى أن مواعيد الامتحانات النهائية المعدّلة سيتم نشرها عبر الشاشات الإلكترونية الخاصة بالطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية من خلال دائرة القبول والتسجيل في كل كلية، داعيًا الطلبة إلى متابعة شاشاتهم للاطلاع على جداولهم المحدّثة.



وقرر الاستاذ الدكتور أسامة نصير رئيس جامعة ال البيت تعليق دوام يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 2026/01/13 بسبب الظروف الجوية المتوقعة باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم غير ذلك

على ان يتم عقد الامتحانات النهائية التي كانت مقررة يوم الثلاثاء الموافق 13-1-2026 ليوم الاحد الموافق 2026/01/25 في نفس المواعيد والقاعات المعلن عنها .



ونظرا للظروف الجوية السائدة، وحرصا على سلامة طلبة الجامعة والعاملين، قرر رئيس الجامعة الهاشمية الأستاذ الدكتور خالد الحياري، تأجيل جميع الامتحانات النهائية التي كانت مقررة يوم غد الثلاثاء الموافق 13/1/2026لتصبح يوم الأحد القادم الموافق 25/1/2026 في نفس المواعيد

كما تقرر تأخير دوام العاملين في الجامعة الى الساعة العاشرة صباحا من نفس اليوم باستثناء الوحدات والدوائر التي يتطلب طبيعة عملها غير ذلك.

وأعلنت إدارة الجامعة الأردنية تحويل دوام الطلبة يوم الثلاثاء، الموافق 13 كانون الثاني 2026، ليصبح (عن بعد)، وذلك نظرا للظروف الجوية المتوقعة وحرصا على سلامة الطلبة والكوادر العاملة في ظل تأثر المملكة بالمنخفض الجوي العميق.



وتقرر بموجب هذا البلاغ تأجيل كافة الامتحانات النهائية التي كان من المقرر عقدها يوم غد الثلاثاء، ليتم ترحيل موعدها إلى يوم الثلاثاء الموافق 27 كانون الثاني 2026، وبحيث تعقد في نفس الأوقات والقاعات المعلنة سابقا.



وفيما يخص الجانب الإداري، تقرر أن يكون دوام الإداريين في الجامعة ليوم غد الثلاثاء حتى الساعة الواحدة ظهرا، مع استثناء من تقتضي طبيعة عملهم غير ذلك، لضمان استمرارية المرافق الضرورية في مركز الجامعة وفرع العقبة.







