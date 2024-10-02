تعميم بعدم بيع كميات كبيرة من الزيوت النباتية لمنع غش زيت الزيتون

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

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شددت المؤسسة العامة للغذاء والدواء على عدم بيع كميات كبيرة من الزيوت النباتية والصفائح المعدنية للأفراد وحصر بيعها بالمنشآت التي تحمل سجل تجاري أصولي.



وقالت المؤسسة العامة للغذاء والدواء لـ "الوكيل الإخباري" انها تنفذ حملتها التوعوية والرقابية الموسمية الخاصة بتتبع زيت الزيتون، وسلسلة تداوله الخاصة بموسم 2024 والتي تشمل إجراءات احترازية واستباقية تنفذها المؤسسة قبل بدء الموسم وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان عدم تكرار المخالفات.