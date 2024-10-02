 
الأربعاء 2024-10-02 04:04 م
 

تعميم بعدم بيع كميات كبيرة من الزيوت النباتية لمنع غش زيت الزيتون

زيت نباتي
زيت نباتي
الأربعاء، 02-10-2024 02:55 م

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

 

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 شددت المؤسسة العامة للغذاء والدواء على عدم بيع كميات كبيرة من الزيوت النباتية والصفائح المعدنية للأفراد وحصر بيعها بالمنشآت التي تحمل سجل تجاري أصولي.

وقالت المؤسسة العامة للغذاء والدواء لـ "الوكيل الإخباري" انها تنفذ حملتها التوعوية والرقابية الموسمية الخاصة بتتبع زيت الزيتون، وسلسلة تداوله الخاصة  بموسم 2024 والتي تشمل إجراءات احترازية واستباقية تنفذها المؤسسة قبل بدء الموسم وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان عدم تكرار المخالفات.


 وبينت انها وضعت خطة رقابية أثناء الموسم تتضمن تنفيذ حملة رقابية موسعة وجولات تفتيشية من قبل فرق الرقابة والتفتيش في المؤسسة/ مديرية المناطق وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، على أماكن بيع زيت الزيتون للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، وإجراء فحوصات عشوائية في الميدان للكشف عن الغش واتخاذ الإجراءات اللازمة أصوليًا في حال وجود أي مخالفات وتوفير خدمة الفحص السريع الأولي لزيت الزيتون مجانا للمواطنين في مختلف أنحاء المملكة من خلال فروع المؤسسة المزودة بالمواد والأدوات اللازمة لإجراء الفحص.

وأشارت إلى ان في حال ثبت غش عينة زيت الزيتون أو الشك بالنتيجة يتم إرسال العينات إلى مختبرات المؤسسة إضافة إلى متابعة الصفحات الإلكترونية والإعلانات التي تروج لزيت الزيتون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإحالتها إلى مديرية الأمن العام وحدة الجرائم الإلكترونية لإغلاقها.

ودعت المواطنين إلى عدم الشراء من المصادر المجهولة والصفحات الإلكترونية وضرورة الشراء من مصادر معلومة ومرخصة من قبل الجهات الرسمية وخاضعة لرقابتها، ، خاصة في حال بيعها بسعر أقل من التسعيرة المعلن عنها وتشجيع المواطنين على زيارة فروع المؤسسة لإجراء الفحص المجاني.

 

 
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