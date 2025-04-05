تعميم هام على جميع مدارس المملكة

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - عممت ادارات مدارس على الطلبة بضرورة الالتزام بالزي المدرسي لجميع الطلبة اعتبارا من يوم غد الاحد .

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كما اكدت وفق التعميم الذي اطلع عليه موقع الوكيل الاخباري على ضرورة قص الاظافر ،عدم الغياب حيث يتم رصد الغياب بشكل يومي ورقياً والكترونيا ،عدم التأخر عن الطابور الساعة 7:45، والدخول والخروج من البوابة الرئيسية .