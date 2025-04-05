السبت 2025-04-05 05:11 م
 

تعميم هام على جميع مدارس المملكة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
السبت، 05-04-2025 04:33 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  عممت ادارات مدارس على الطلبة بضرورة الالتزام بالزي المدرسي لجميع الطلبة  اعتبارا من يوم غد الاحد .

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كما اكدت وفق التعميم الذي اطلع عليه موقع الوكيل الاخباري على ضرورة قص الاظافر ،عدم الغياب حيث يتم رصد الغياب بشكل يومي ورقياً والكترونيا ،عدم التأخر عن الطابور الساعة 7:45، والدخول والخروج من البوابة الرئيسية .

 

و تبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة الثامنة صباحا لمدارس الفترة الواحدة، وتكون مدة الحصة الصفية فيها 45 دقيقة.

أما مدارس الفترتين، فتبدأ الحصة الأولى في الفترة الصباحية الساعة السابعة صباحا، وتكون مدة الحصة الصفية فيها 40 دقيقة، على أن تبدأ الحصة الأولى في الفترة المسائية الساعة 12:30 ظهرا.

 
gnews

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