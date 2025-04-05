تعميم هام على جميع مدارس المملكة

أما مدارس الفترتين، فتبدأ الحصة الأولى في الفترة الصباحية الساعة السابعة صباحا، وتكون مدة الحصة الصفية فيها 40 دقيقة، على أن تبدأ الحصة الأولى في الفترة المسائية الساعة 12:30 ظهرا.
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