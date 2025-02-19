 
الأربعاء 2025-02-19 03:52 م
 

تفاصيل إضافية حول أسطوانات الغاز الجديدة في الأردن

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 19-02-2025 02:03 م
الوكيل الإخباري-   قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة أن أسطوانات الغاز المركبة تُعد خيارًا آمنًا للمستهلكين، حيث خضعت لاختبارات صارمة وفق أعلى معايير السلامة الدولية، بما يشمل فحوصات الانفجار والحرارة والضغط، والتي أثبتت جودتها وأمانها.اضافة اعلان


وأكد لـ "الوكيل الإخباري" أن الأسطوانات الجديدة غير قابلة للانفجار عند التعرض للحريق، وليست موصلة للكهرباء، كما أنها مصنوعة من مواد متطورة مقاومة للتآكل والصدمات، ما يجعلها صديقة للبيئة وتساعد في الحد من الانبعاثات الكربونية.

وفيما يتعلق بآلية الاستبدال، أشار إلى أن الأسطوانات ستُطرح بشكل اختياري إلى جانب المعدنية، وسيتم توزيعها عبر المستودعات ومراكز الغاز والموزعين المعتمدين بنفس آلية التوزيع المتبعة حاليًا، وبنفس السعر للأسطوانتين.

وحول عدد الأسطوانات المتوقع طرحها في السوق خلال المرحلة الأولى، أوضح أن ذلك يعتمد على حجم الاستثمارات، مؤكدًا أن باب الاستثمار مفتوح لاستيراد الأسطوانات المركبة أو تعبئتها محليًا. وأضاف أن إجراءات التطبيق ستخضع للمراجعة الدورية لضمان تلبية احتياجات السوق والحفاظ على المخزون الاستراتيجي.
 
gnews

أحدث الأخبار

صورة جوية لمدينة العقبة

أخبار محلية تقديم موعد سباق باها الأردن في العقبة

ا

عربي ودولي الدفاع الروسية: قواتنا تواصل تقدمها على جميع المحاور

ارشيفية

أخبار محلية "الإدارة المحلية" تطلب من البلديات رفع جهوزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي

تعبيرية

عربي ودولي فرانكن: معظم أنظمة الدفاع في أوروبا أمريكية والطيران الأوروبي "ضعيف للغاية"

ا

عربي ودولي الصين: لدى بكين وواشنطن مصالح مشتركة ومساحة كبيرة للتعاون

ا

منوعات في هذا التاريخ.. الأرض على موعد مع القمر الدموي

لبنان

عربي ودولي شهيد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية الوطني لشؤون الأسرة ينفذ جلسات نقاشية تستهدف كبار السن



 




الأكثر مشاهدة