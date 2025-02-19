تفاصيل إضافية حول أسطوانات الغاز الجديدة في الأردن

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الوكيل الإخباري- قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة أن أسطوانات الغاز المركبة تُعد خيارًا آمنًا للمستهلكين، حيث خضعت لاختبارات صارمة وفق أعلى معايير السلامة الدولية، بما يشمل فحوصات الانفجار والحرارة والضغط، والتي أثبتت جودتها وأمانها. اضافة اعلان





وأكد لـ "الوكيل الإخباري" أن الأسطوانات الجديدة غير قابلة للانفجار عند التعرض للحريق، وليست موصلة للكهرباء، كما أنها مصنوعة من مواد متطورة مقاومة للتآكل والصدمات، ما يجعلها صديقة للبيئة وتساعد في الحد من الانبعاثات الكربونية.



وفيما يتعلق بآلية الاستبدال، أشار إلى أن الأسطوانات ستُطرح بشكل اختياري إلى جانب المعدنية، وسيتم توزيعها عبر المستودعات ومراكز الغاز والموزعين المعتمدين بنفس آلية التوزيع المتبعة حاليًا، وبنفس السعر للأسطوانتين.



وحول عدد الأسطوانات المتوقع طرحها في السوق خلال المرحلة الأولى، أوضح أن ذلك يعتمد على حجم الاستثمارات، مؤكدًا أن باب الاستثمار مفتوح لاستيراد الأسطوانات المركبة أو تعبئتها محليًا. وأضاف أن إجراءات التطبيق ستخضع للمراجعة الدورية لضمان تلبية احتياجات السوق والحفاظ على المخزون الاستراتيجي.