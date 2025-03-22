السبت 2025-03-22 02:56 م
 

تفاصيل جديدة حول العثور على الشخص المفقود بإربد داخل بئر ماء

ناصر نزال الحمدون رحمه الله
ناصر نزال الحمدون رحمه الله
 
السبت، 22-03-2025 02:49 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   قال الناطق الاعلامي بإسم مديرية الامن العام ان بلاغاً ورد الى غرفة العمليات والسيطرة يوم أمس يفيد بفقدان شخص بمنطقة النعيمة. 

وعلى الفور تحركت كوادر مديرية دفاع مدني شرق اربد و فريق البحث والإنقاذ وبإسناد من مديرية دفاع مدني عجلون والشرطة  وبدأت عملية البحث عن الشخص المفقود والبالغ من العمر (٥٠) عاماً 

وبين الناطق الإعلامي ان عمليات البحث استمرت لما يزيد عن (١٥)ساعة متواصلة بين الأشجار الحرجية والاحراش والمناطق الوعرة بالمنطقة بإستخدام طائرتي درون متخصصة بالبحث عن المفقدين  مزودة بالتصوير الحراري  لتسهيل عملية البحث. 

واضاف الناطق الإعلامي أنه بعد عمليات بحث مضنية تمكنت فرق البحث من العثور على الشخص المفقود داخل احد الابار  بعمق ٨ امتار بالمنطقة وقد فارق الحياة بدورها عملت فرق الإسعاف على إخلائه إلى المستشفى.

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وفي وقت سابق ناشدت عائلة الزبون الجهات المختصة والمواطنين للمساعدة في العثور على قريبهم ناصر نزال الحمدون، الذي غادر منزله في تمام الساعة 10:00 صباحًا أمس الجمعة ولم يعد حتى الآن.

ووفقًا للعائلة، فإن المفقود خرج من منزله الكائن في إربد – نعيمة، الحي الجنوبي، طريق عجلون، ويعاني من ظروف صحية خاصة.

 

 
 
gnews

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