تفاصيل جديدة حول العثور على الشخص المفقود بإربد داخل بئر ماء

وعلى الفور تحركت كوادر مديرية دفاع مدني شرق اربد و فريق البحث والإنقاذ وبإسناد من مديرية دفاع مدني عجلون والشرطة وبدأت عملية البحث عن الشخص المفقود والبالغ من العمر (٥٠) عاماً
وبين الناطق الإعلامي ان عمليات البحث استمرت لما يزيد عن (١٥)ساعة متواصلة بين الأشجار الحرجية والاحراش والمناطق الوعرة بالمنطقة بإستخدام طائرتي درون متخصصة بالبحث عن المفقدين مزودة بالتصوير الحراري لتسهيل عملية البحث.
واضاف الناطق الإعلامي أنه بعد عمليات بحث مضنية تمكنت فرق البحث من العثور على الشخص المفقود داخل احد الابار بعمق ٨ امتار بالمنطقة وقد فارق الحياة بدورها عملت فرق الإسعاف على إخلائه إلى المستشفى.
ووفقًا للعائلة، فإن المفقود خرج من منزله الكائن في إربد – نعيمة، الحي الجنوبي، طريق عجلون، ويعاني من ظروف صحية خاصة.
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