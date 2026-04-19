تفاصيل جديدة حول العثور على جثة المرحوم الشاب الخوالدة بعد أيام من فقدانه

وقال والد الشاب لـ"الوكيل الإخباري" إن العائلة كانت قد أطلقت نداء استغاثة للعثور على ابنهم بعد اختفائه، داعية كل من شاهده إلى التواصل معهم على الرقم المعلن، إلا أن عمليات البحث انتهت بالعثور عليه وقد فارق الحياة.
وأكد والد الشاب أن التحقيقات الأولية تشير إلى تعرض نجله لاعتداء أفضى إلى وفاته، مشيراً إلى أن الجثة كانت قد تعرضت للحرق، الأمر الذي حال دون التعرف على ملامحه بشكل واضح.
وأضاف أن العائلة لا علم لها بوجود أي عداوات سابقة للفقيد مع أي طرف، لافتاً إلى أنه كان، في يوم اختفائه، برفقة أقارب له قبل أن يُفقد الاتصال به.
وطالبت العائلة الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل وشامل لكشف ملابسات الحادثة والوقوف على كافة تفاصيلها، ومحاسبة المتورطين.
