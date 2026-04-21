تفاصيل جديدة في وفاة الطفلة نتالي التي تعرضت للتنمر في مدرستها

الثلاثاء، 21-04-2026 08:48 ص

الوكيل الإخباري-   كشفت والدة الطفلة “نتالي”، التي توفيت عن عمر 13 عاماً، تفاصيل جديدة حول ما كانت تتعرض له داخل مدرستها، مؤكدة أنها عانت من تنمر يومي خلال عامها الدراسي الأخير.


وقالت والدتها لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" إن نتالي، التي وُلدت وهي تعاني من مرض في القلب، وكانت الابنة الوحيدة بين أربعة إخوة، كانت تلتزم الصمت ولا تشتكي رغم ما تمر به، حيث فضّلت إخفاء معاناتها عن أسرتها.


وأضافت أن ما تعرضت له الطفلة انكشف لاحقاً من خلال دفتر مذكراتها، الذي لم تكن والدتها على علم به، حيث كتبت فيه عبارات تعكس حجم الألم الذي كانت تعيشه، ومنها تعرضها لوصفها بـ"مشوهة" بسبب مرضها.


وأشارت والدتها إلى أنها راجعت إدارة المدرسة قبل نحو أسبوع من وفاتها، إلا أنها لم تتلقَّ تجاوباً كافياً، ولم يُسمح لها بمقابلة الطالبات اللاتي تنمرن عليها، أو الحصول على أرقام للتواصل مع أولياء أمورهن.


وبيّنت أن نتالي لم تكن قادرة على الحديث عما تتعرض له، وسط مخاوف من وجود ضغوط أو تهديدات دفعتها للصمت، خشية منعها من الذهاب إلى المدرسة.


وطالبت والدة الطفلة إدارة المدرسة بمحاسبة المقصرين واتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدة ضرورة تعزيز الرقابة داخل المدارس ومنع أي شكل من أشكال التنمر.

النعيمات ينشر مناشدة عاجلة للتبرع بالدم - تفاصيل

أخبار محلية النعيمات ينشر مناشدة عاجلة للتبرع بالدم - تفاصيل

عربي ودولي تقرير: حاملة الطائرات الأمريكية الثالثة تتوجه إلى الشرق الأوسط مع اقتراب انتهاء مدة الهدنة مع إيران

طبيبة نفسية: التنمر يبدأ من التنشئة المبكرة ويحتاج لتدخل أسري وتوعوي

خاص بالوكيل طبيبة نفسية: التنمر يبدأ من التنشئة المبكرة ويحتاج لتدخل أسري وتوعوي

استشهاد فلسطينية متأثرة بإصابتها خلال اقتحام مخيم جنين قبل عامين

فلسطين استشهاد فلسطينية متأثرة بإصابتها خلال اقتحام مخيم جنين قبل عامين

التربية: معالجة التنمر مسؤولية مشتركة .. ونسعى لأن تكون مدارسنا دامجة وآمنة لجميع الطلبة

خاص بالوكيل التربية: معالجة التنمر مسؤولية مشتركة .. ونسعى لأن تكون مدارسنا دامجة وآمنة لجميع الطلبة

2531 طنا من الخضار ترد السوق المركزي

اقتصاد محلي 2531 طنا من الخضار ترد السوق المركزي اليوم

أونصات ذهب

أسواق ومال انخفاض جديد على أسعار الذهب عالميا الثلاثاء

مؤسسة الغذاء والدواء ونقابة أصحاب المعاصر تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

أخبار محلية مؤسسة الغذاء والدواء ونقابة أصحاب المعاصر تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك



 
 






