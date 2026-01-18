الأحد 2026-01-18 10:50 ص

تفاصيل مؤثرة عن لحظات الغرق الأخيرة لأب وأطفاله في مادبا

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 18-01-2026 08:55 ص
الوكيل الإخباري- لم يكن ذلك اليوم سوى نزهة عائلية عابرة، انتظر فيها علي الفايز وأطفاله طقسًا مشمسًا ليقتربوا من إحدى البرك الزراعية في منطقة الجيزة بمحافظة مادبا، قبل أن تتحول اللحظات الهادئة إلى مأساة هزّت قلوب الأردنيين.اضافة اعلان


وبحسب التفاصيل التي رواها أحد أقارب العائلة لـ"الوكيل الإخباري"، كان الطفل الأصغر عمر يلهو قرب حافة البركة، قبل أن ينزلق فجأة ويسقط داخل المياه. ودون تردد، سارع شقيقه خالد إلى اللحاق به في محاولة لإنقاذه، غير مدرك لخطورة الطين الكثيف في قاع البركة، والذي لا يُرى من سطح الماء.

وكان الوالد، الذي لم يكن قريبًا من طفليه لحظة سقوطهما، على مسافة قصيرة، وما إن شاهد المشهد حتى اندفع بكل ما يملك من قوة، وقفز إلى البركة دون تفكير، مدفوعًا بغريزة الأبوة، محاولًا إنقاذ فلذتي كبده. وتمكن الأب بالفعل من الوصول إليهما وسحبهما، إلا أن الطين العالق في قاع البركة أحكم قبضته عليهم جميعًا، ليمنعهم من الخروج، في مشهد مأساوي انتهى بفقدانهم حياتهم معًا.

وكانت مديرية الأمن العام قد أعلنت بأن فرق الغطس في مديرية دفاع مدني مادبا تعاملت مع حادثة غرق لثلاثة أشخاص أب يبلغ من العمر ( ٥٣) عام وطفليه ويبلغان من العمر ( ٧ و ١٥ ) عام داخل بركة زراعية في منطقة الجيزة حيث تمكنت الكوادر من انتشال جثثهم وإخلائهم إلى المستشفى ، في حادثة أثارت حزن الشارع الأردني بشكل كبير .
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مصاغ ذهبي

اقتصاد محلي كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد

رئيس محكمة أمن الدولة السابق يوضح عقوبة المعتدين على الصحفي فيصل التميمي

خاص بالوكيل رئيس محكمة أمن الدولة السابق يوضح عقوبة المعتدين على الصحفي فيصل التميمي

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

أخبار محلية وزير الخارجية يجري مباحثات موسعة مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري

الدين العام للأردن يرتفع إلى 108.8% من الناتج المحلي الإجمالي

اقتصاد محلي الدين العام للأردن يرتفع إلى 108.8% من الناتج المحلي الإجمالي

غزة

فلسطين ترامب يدعو شخصيات للانضمام إلى مجلس السلام الخاص في غزة - أسماء

ل

عربي ودولي ما حقيقة مطالبة ترامب الدول بمليار دولار مقابل البقاء في مجلس السلام؟

رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ محمد آل ثاني

أخبار محلية رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ محمد آل ثاني

القوات السورية تسيطر على أكبر حقل نفطي في البلاد

عربي ودولي القوات السورية تسيطر على أكبر حقل نفطي في البلاد



 






الأكثر مشاهدة