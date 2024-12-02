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تفاصيل وفاة المواطن طارق حبيب في مستشفى الاميرة بسمة

المواطن طارق حبيب
المواطن طارق حبيب
الإثنين، 02-12-2024 05:31 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - حصل  موقع الوكيل الاخباري على تفاصيل جديدة حول وفاة المواطن طارق حبيب الذي اوعز وزير الصحة بتشكيل لجنة تحقيق حول ملابسات وفاته في مستشفى الاميرة بسمة في اربد .

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وفي التفاصيل قالت عائلة المرحوم انه ذهب الى مستشفى الأميرة بسمة في اربد بعد ان شعر ببعض التعب ، حيث تم الكشف عليه بالطوارئ وابلغوه بضرورة ادخاله الى المستشفى كحالة طارئة  .


واضاف  قريب المرحوم في تصريح لموقع الوكيل الاخباري انه ذهب الى قسم الادخال وانتظر لمدة 4 ساعات دون جدوى ... و كان الجواب "لا يوجد اسرة" .

 

واضافت العائلة ان المرحوم عاود الاتصال بأحد اقربائه مناشداً اللحاق به بعد ان تمكن منه التعب ، وما لبث ان فارق الحياة .

 

وطالبت عائلة المرحوم بتسجيل كاميرات المستشفى التي تظهر انتظاره كل هذه المدة في اروقة المستشفى قبل وفاته ، حسب قولهم .

 

وكان المرحوم نشر على صفحته على الفيسبوك يشكو من اجراءات المستشفى .


بدوره قرر وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، تشكيل لجنة طبية للتحقيق بوفاة أحد المواطنين، الذي راجع مستشفى الأميرة بسمة بتاريخ 2024/11/18، وتوفي بعد أن أدخل وحدة العناية القلبية الحثيثة بالمستشفى، وذلك للوقوف على الإجراءات الطبية المتخذة.

 


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