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تفاصيل وفاة ٤ اطفال من عائلة اردنية في السعودية - اسماء

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 14-12-2024 10:05 م

الوكيل الإخباري- ليلى القرشي

 

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 انتقل إلى رحمة الله تعالى ٤ أشقاء اردنيين بحادث سير مؤلم أثناء توجههم لمكة المكرمة لاداء العمرة

وقال خال الأطفال ل الوكيل الإخباري ان العائلة ( الأب والأم و ٦ اطفال )  خرجوا مساء أمس من البحرين حيث يقيمون في طريقهم لاداء العمرة ومع ساعات الفجر الأولى وقع الحادث  الذي أودى بحياة ٤ اطفال وإصابة  الأب والأم وطفلان آخرين على طريق الرياض -مكة . 

وذكر ان المتوفون هم شوق ١٦ عاما  وراما ١٥ عاما  وجمال ٧ اعوام  وادم نحو ٣ سنوات .

 

بينما اصيب الأب والأم وريما ، وناصر بصحة جيدة ، مشيرا بأن الأم والابنة الناجية حالياً بمستشفى  في الرياض لإجراء عمليه جراحية .

 
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