تفاصيل وفاة ٤ اطفال من عائلة اردنية في السعودية - اسماء

وقال خال الأطفال ل الوكيل الإخباري ان العائلة ( الأب والأم و ٦ اطفال ) خرجوا مساء أمس من البحرين حيث يقيمون في طريقهم لاداء العمرة ومع ساعات الفجر الأولى وقع الحادث الذي أودى بحياة ٤ اطفال وإصابة الأب والأم وطفلان آخرين على طريق الرياض -مكة .
وذكر ان المتوفون هم شوق ١٦ عاما وراما ١٥ عاما وجمال ٧ اعوام وادم نحو ٣ سنوات .
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